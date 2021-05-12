最近大陸雲南一隻哈士奇警犬隨著警隊外出巡邏，但牠全程表現出抗拒想逃的模樣，滿臉都寫著「只想下班」，影片曝光後引發網友熱議，對此訓犬員也搞笑回應，指出這隻哈士奇平時只參與宣傳，並不負責抓人，「否則警察叔叔也會沒安全感」。

根據《海客新聞》報導，雲南臨滄一隻哈士奇近日跟隨警隊外出巡邏，身上被裝上了大聲公和防詐騙的標語，然而牠的「工作意願」似乎不高，全身上下都散發著一股「只想下班」的氣息，除了用四條腿用力抵住地面想要掙脫以外，還不時做出想要逃跑的動作，奈何警察用牽繩將牠緊緊牽住，根本無法逃離。

影片曝光後，網友都被這隻二哈警犬給逗樂了，紛紛笑說：「最容易和犯罪分子達成『共識』的警犬」、「像極了不想去上班的你」、「二哈難道不就是新型詐騙的典型嗎？長得顏值挺高，真養到家裡就可以準備聯繫裝修隊了」；對此訓犬員指出，這隻哈士奇平時只負責宣傳工作，不負責抓人，「否則警察叔叔也會沒安全感」。

據了解，這隻哈士奇名叫「不拆」，訓犬員原本在消防隊服務，曾養過一隻哈士奇想訓練成警犬，最後以失敗下場，不過他並沒有放棄，退役來到特警隊後，又再自費養了不拆，豈料結果還是一樣，讓他相當無奈，但也因為不拆調皮搗蛋的性格，讓牠收獲了大批粉絲，在網路上已經是小有名氣的「網紅」。