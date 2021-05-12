對於現代人來說，工作壓力及經濟壓力都十分龐大，因此小孩越生越少，造成生育率急速下降，不過美國卻有一名女子，因「喜歡懷孕」及大家庭的氣氛，竟一連生下11名子女，而且還訂定生育目標，讓附近鄰居欽佩不已。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自美國的36歲女子寇特尼羅傑（Courtney Rogers），與牧師丈夫克里斯羅傑（Chris Rogers）自2008年結婚後，就因為「喜歡懷孕」加上宗教信仰的關係從來沒有避孕，以「一年生一胎」的速度陸續生下6個兒子、5個女兒，一共11名子女，而且其中還含有一對雙胞胎，而年齡最大的兒子今年為11歲，最小的女兒則是去年11月才剛出生。

據了解，寇特尼一家住在12英畝大的農場裡，小孩們幾乎都在家中自學，每次外出都得乘坐15人座的麵包車，而寇特尼要維持這種大家庭的開銷，光每月伙食費就高達了1200美元（約新台幣3萬7,200元），而且每次帶著一群小孩及被塞爆的購物車，都會引起路人注目。但他們為了省錢，也會減少不必要的購物及外出用餐的機會，年幼的孩子們則是穿上哥哥姊姊過去所留下的衣服避免浪費。即使如此，這一家人依然堅持每年會到外頭露營度假，享受難得的悠閒時光。

寇特尼接受採訪時表示，她的體質十分特別，從沒發生過孕吐等不適症狀，若是身體允許她希望還能繼續生到目標數字「14名孩子」，對她來說即使現在已經生到第11個小孩，也沒有帶來額外的負擔，不過她也坦承要同時照顧7個6歲以下的兒童，真的十分具有挑戰性。