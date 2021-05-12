跳繩是一項有益健康的體育活動，無論是單人或是多人都能一起同樂，甚至還發展出不少花式動作，不過日本竟有一隻狗狗直接叼著跳繩，充當「甩繩手」，2人1狗展現絕佳默契，玩得不亦樂乎，影片短短4天吸引近280萬人觀看。

日本網友8日在推特上傳一段影片，畫面中先是看見一名婦女牽著跳繩甩，一名女童則是開心的隨著節奏起跳，沒想到6秒之後，一隻小狗竟然走入畫面，這時網友們才驚覺，原來拉著另一端跳繩的是一隻米格魯犬。

只見米格魯犬用嘴巴緊緊咬著跳繩，即便繩子上下甩動，牠依舊做好「甩繩手」的角色，雖然最後仍讓繩子從口中「脫逃」，但米格魯賣力拉著跳繩甩的可愛模樣，相當逗趣。

影片曝光後，短短4天就吸引近280萬人次觀看，不少網友紛紛留言直呼「6秒後真相大白」、「看到狗狗叼著跳繩走入畫面，我真的嚇到了」、「狗狗的出現讓這段影片更完美了」、「我就想問問狗狗，牙齒還好嗎」、「這隻狗成精了」、「牠是不是真的以為自己是人類」。