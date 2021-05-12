一般人得知另一半出軌，通常都會非常生氣、沒辦法接受，然而在印度卻有一名男子，儘管抓包妻子外遇，還是假裝沒事和對方一起生活，知道再也無法挽回妻子的心後，甚至還大方放手，主動幫忙籌備、主持她和小王的婚禮，異於常人的行徑讓大家都十分傻眼。

根據《News18》報導，這起事件發生在比哈爾邦（Bihar）巴加爾布爾縣（Bhagalpur），一位名叫烏塔（Uttam Mandal）的男子和妻子薩普娜（Sapna Kumari）於2014年結婚，原先夫妻倆過著幸福快樂的生活，直到某天薩普娜認識青年拉珠（Raju Kumar），兩人對彼此產生了好感，居然多次趁著烏塔不在家的時候約會。

這段不倫戀持續了好長一段時間，才終於被烏塔察覺，他一開始情緒也十分激動，將這件事告訴岳父岳母，希望能說服妻子放棄婚外情，然而薩普娜卻相當堅持，烏塔只能裝作沒事繼續和她相處，幾年間夫妻倆雖然生下2名孩子，但雙方的感情已經產生裂痕，經常會因為出軌的事發生爭吵。

最後烏塔終於敗下陣，決定放手讓薩普娜追求幸福，還主動幫忙籌備婚禮，安排她和小王在住家附近的寺廟結婚，這件事情很快就在當地傳了開來，婚禮當天不少民眾都前往寺廟圍觀，另外除了薩普娜和拉珠的家人外，烏塔的家人也來到現場，烏塔也在眾人的見證下為新人獻上祝福，眼中還含著不捨的淚水。