美國緬因州一名攝影師日前幫忙照顧2隻流浪懷孕貓，牠們分別生下6隻幼貓，但詭異的是，其中一隻小貓卻與手足長得不一樣，牠不僅非常虛弱，且身上幾乎沒有毛，所幸隨著牠長大後，毛也逐漸長出來，攝影師才發現牠是罕見「狼貓」。

綜合外媒報導，居住在緬因州(Maine)的一名攝影師沃爾頓(Brianna Walton)，日前當動物寄養家庭，幫忙照顧2隻流浪懷孕貓，牠們分別生下6隻幼貓，母貓還把對方的孩子視如己出，一起照顧12隻寶寶，但沃爾頓卻發現其中一隻貓特別虛弱，出生5周臉上的毛就開始脫落，2周內身上的毛幾乎快掉光。

由於擔心瘦弱的貓恐沒人想認養，沃爾頓最終決定收編牠，並替牠取名為葛雷希(Gracie)，起初以為牠患罕見疾病，嚇得她趕緊帶小貓至獸醫院，而獸醫師表示，小貓除了輕微發燒，還有掉毛問題，身體其實非常健康，毛應該會隨牠長大而慢慢長出來，小貓果真如醫師所說長出毛，但外觀仍明顯與母貓和手足不同，讓沃爾頓覺得很奇怪。

沃爾頓發現葛雷希換毛速度快，而且長大後外型看似狼，以此訊息上網搜尋，得知牠其實是所謂的「狼貓」(werewolf cat/Lykio)，狼貓品種是普通家貓，因自然遺傳突變導致牠外型異常，葛雷希只有一層毛，且比其他貓更常掉毛，因毛囊先天缺少能長毛髮的物質，導致葛雷希每6個月就會換一次毛。

沃爾頓還補充，葛雷希的皮毛有點像是狼，較為蓬鬆，不過牠的皮膚也較敏感，眼睛、鼻子及嘴巴周圍很少毛，需格外注意，進一步了解得知，牠的自然基因突變來自媽媽曾待過的野貓群，由於這種貓僅外觀特殊，身體並沒有異狀，因此深受消費者喜愛，市價約3千美元左右(約新台幣8.4萬)，讓沃爾頓直呼「能免費獲得如此昂貴的貓，實在是太棒了，且葛雷希看起來像狼，我覺得是最酷的事情」。