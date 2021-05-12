現代有不少人都喜歡飼養比較冷門少見的寵物，像是蛇、豬或是烏龜等等，在照顧方面也有更多必須注意的細節。日本東京一名68歲的飼主和太太養了一隻蘇卡達象龜，每周都會帶著牠到街上散步，近日有網友拍攝牠漫步的身影，讓牠一夜爆紅，影片吸引超過1600萬觀看人次。

TikTok帳號「@sugoimart」經常分享日本趣聞，近日上傳了一段「巨龜散步」的影片，引發網友熱議。東京月島一名68歲的老翁三谷久生（Mitani Hisao）和妻子在25年前，從超市中買回一隻還不到手掌大小的蘇卡達象龜，並替牠取名為「Bon-chan」，期望牠能快快長大，然而10歲之後Bon-chan的體型就開始迅速增長，如今25歲的牠體重已經來到70公斤，是夫妻倆從未預想到的巨大。

也是從10歲開始，三谷久生怕愛寵待在家太久而感到鬱悶，會先替Bon-chan「梳妝打扮」，在牠的身上放上可愛的小飾品，並搭配愛寵的顏色選擇自己的外出袋，再一起上街散步，影片中介紹，因為Bon-chan的步伐緩慢，每次散步都會花費很長的時間，光是5分鐘的路程就可以走上1小時，而且沿路還有很多人想跟牠合照。

據了解，三谷久生從事生命禮儀服務行業，和妻子並沒有生育小孩，他在過往的採訪中曾透露，Bon-chan的到來是意料之外的，「我的妻子注意到了這隻小烏龜，我們之間立刻產生了某種聯繫，讓我無法就這樣拋下牠離開」，三谷久生也開玩笑說，Bon-chan知道他許多秘密，「如果牠可以講話，我肯定就有大麻煩了」。