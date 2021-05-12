天下父母心，即使在動物界也會散發出濃濃的母愛。近日網路上流傳一段新手媽媽抱著5周大嬰兒前往動物園的影片，沒想到兇猛的大猩猩看到幼小的嬰兒，竟隔著玻璃以溫柔的眼神緊盯著嬰兒，就像看著自己的孩子一樣，吸引網友們瘋傳。

根據外國媒體《WBAL-TV》的報導，一名名叫愛蜜麗奧斯汀（Emily Austin）的新手媽媽，日前帶著剛出生5周左右的兒子坎勇（Canyon），前往美國波士頓的富蘭克林公園附設動物園觀光，沒想到逛到大猩猩的園區時，竟發生意想不到的畫面。

影片中，愛蜜麗抱著熟睡的坎勇，慢慢的靠進玻璃，而柵欄裡的一隻黑猩猩竟露出溫柔又深情的眼神與表情看著嬰兒，黑猩猩還不斷伸出手試圖撫摸嬰兒的臉頰、小手，像是把嬰兒當作自己的孩子般有愛，牠最後甚至緊貼著玻璃嘗試抱嬰兒，而這溫暖的一幕都被嬰兒的爸爸麥可奧斯汀（Michael Austin）給拍了下來，上傳至網路上，吸引超過110萬名網友留言轉傳。

一隻母猩猩看到熟睡中的嬰兒，竟露出溫柔的神情。（圖／YOUTUBE）

動物園表示，這隻母猩猩名叫奇奇（Kiki），牠是5隻小猩猩的媽媽，而且去年10月份才剛生下第5胎帕布羅（Pablo），是隻公的小猩猩，或許牠也是因為這樣才對嬰兒產生關愛與憐惜。

網友看到影片後也紛紛留言「這是我看過最棒的影片」、「這畫面太暖了」、「牠的眼神跟手都好溫柔」、「不分動物母愛都很偉大」、「我會被牠的表情給融化」、「果然當媽的看到孩子都一樣」、「牠可能把寶寶當成牠的孩子了」、「我的天！這隻母猩猩太有愛了」。