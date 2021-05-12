拾金不昧是美德！大陸一對小姊弟日前在路邊玩耍時，偶然在路邊廢棄的舊家具翻出一捆捆的「百萬鈔票磚」，原以為是「冥紙」的媽媽，在清點後也嚇一跳，擔心失主會著急，於是立即通報警方處置。

綜合陸媒報導，就讀上海崇明建設小學5年級的張曉曦和弟弟張梓晨，本月1日上午9時許在社區的籃球場遛狗，期間狗狗不慎撞上了路邊廢棄的床頭櫃，姊弟倆出於好奇就上前將櫃門打開，沒想到卻意外發現牛皮紙袋裡藏了一捆捆的「鈔票磚」，於是便緊張的跑回家告訴媽媽，希望能找回現金失主。

姊弟倆的媽媽得知後，原以為是惡作劇，稱「肯定是假鈔、冥紙」，直到弟弟將一疊「鈔票磚」帶回家後，媽媽才相信孩子所言不假，至於姊姊張曉曦則因為擔心遺失這筆錢的失主可能會心急如焚，便守在鉅款旁邊，直到媽媽和弟弟急忙來到現場，清點數量之後才確定鈔票總額為26萬人民幣（約113萬台幣），並報警處理。

據悉，姊弟倆父母在當地做小生意，家境並不富裕，目前警方正進一步查核失主身分。消息一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑回「孩子太小，還不懂錢有多重要」、「人家藏得好好的被你們撞破了」；也有不少網友大讚姊弟倆拾金不昧，「滿滿的正能量」、「這才是教育」、「家教真的很重要」、「孩子的成長觀，遠不是這26萬（約113萬台幣）可以換來的」。