許多國外的飼主為了避免毛小孩私自偷跑出家門發生意外，都會裝設嬰兒柵欄確保毛孩的安全。但美國有兩隻聰明的狗狗，竟互相串通成功跳躍柵欄，讓主人看到後相當傻眼。

一名TikTok帳號為@jessfett的女用戶潔西卡費特利（Jessica Fetterly），家中飼養兩隻狗哈雷（Harley）和奎因（Quinn），為避免牠們私自外出，因此在新澤西州布里克鎮（Brick Township）的母親家中裝設嬰兒柵欄，但她想不透的是，明明兩隻狗的身形都算嬌小，腿也不長，卻總是能躍過柵欄，讓她十分傷腦筋。

這個月9日，潔西卡再度前往母親家中時，發現兩隻狗疑似想跟著外出的母親出門，卻被困在柵欄內動彈不得，於是她便躲在一旁觀察並錄影，沒想到下一秒卻出現驚人畫面。只見哈雷與奎因在柵欄前不斷打量，接著嬌小的奎因像是指揮著哈雷「你過來」，並將牠當作墊背，一下子便成功躍過柵欄，讓一旁的潔西卡看到目瞪口呆，趕緊將影片上傳，直呼「這就是為什麼我父母始終不明白狗狗會跑出來的原因」，吸引超過14萬名網友按讚、轉發。

網友們也紛紛留言「奎因感覺像是跟哈雷說”嘿~你要過來一點我才能跳過去”」、「這就是所謂的狼狽為奸，哈」、「真是一對好兄弟」、「這隻狗還真聰明」、「團隊合作永遠勝過作白日夢」、「牠肯定是小狗界的天才」。