連鎖速食店餐點多樣、出餐快速，加上不定時推出新產品，受到不少民眾青睞，不過日前就有民眾發現，得來速點餐櫃檯有一個「神奇面板」，不解上頭的數字分別代表什麼意思，貼文一出隨即掀起網友熱議，更釣出員工解密。

原PO日前在《Dcard》上以「得來速面板好酷喔」為題，PO文指出，前往速食店消費，卻意外發現得來速點餐櫃檯有一個面板不斷在計時，且每個區塊的數字顏色有紅、有綠，分別是「0:05、0:10、2:42、0:52、20、1:40」讓他不禁好奇「很想知道上面每個時間的意思，有人可以告訴我嗎？」

原PO發現得來速點餐櫃檯有一個面板不斷在計時，且每個區塊的數字顏色有紅、有綠。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「是每個訂單倒數的時間嗎？之前聽說從點餐到拿到餐點，好像只能3分鐘？」、「印象中，超過120秒就變紅的」、「90秒是櫃檯，得來速是120秒」、「看到4綠2紅，心臟好痛，準備回去公園睡」、「你到麥克風處就開始計時，有些客人還說『等一下，我看一下，我打電話問我的親朋好友要不要吃』，這些紅色秒數都是這樣來的」。

另外，也有員工出面解密，「1:40是從開始點餐開始到點餐結束；0:52是點餐時間；0:10是結帳時間；0:05是取餐時間；2:42是整體秒數；20是這個小時目前為止共有幾台車」、「所以從上述數字看起來，店員點餐卡關了，需要協助」。