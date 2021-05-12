婚戒對於夫妻來說有著非常重要的意義，如果不小心弄丟了一定會很緊張。澳洲一對夫妻日前趁著聖誕假期拜訪家人，豈料丈夫在海裡游泳的時候，不小心將婚戒弄丟了，怎麼找都找不回來。然而過了5個月後，當地一名潛水客居然在一條小魚身上看見這枚婚戒。

根據《每日郵報》報導，居住在黃金海岸的蘇西（Suzie Quintal）和丈夫內森（Nathan Reeves），在聖誕假期，前往距離雪梨1600公里遠的諾福克島（Norfolk Island）拜訪家人，然而內森到海裡游泳時，卻弄丟了自己的婚戒，不管怎麼找都找不回，蘇西對此非常生氣，「我一直告訴他要在游泳前把戒指脫下，結果他居然在我們結婚兩周年紀念日前一天弄丟了！」。

沒想到在5個月後，一位名叫蘇珊（Susan Prior）的潛水客居然在一條小魚的身上發現了內森的婚戒，並在Facebook上奇蹟般地聯繫到了這對夫婦。蘇珊接受採訪時表示，自己曾看過被塑膠環套住的魚，卻從沒看過被困在戒指中的魚，而且因為金屬太重，小魚不斷向下沉，這樣的畫面令人感到心痛又擔憂。

雖然小魚目前似乎未受到影響，但未來等牠長大，婚戒就會嵌入皮肉裡，最終害牠喪命，所幸現在只要抓住小魚，輕輕將戒指取下就可以解決問題，但更加困難的是如何找到這隻魚，不過島上所有人聽到消息後，都相當熱心地要幫忙他們尋找婚戒，不但準備了金屬探測器，還計畫搭乘玻璃船，隨時觀察海底是否有魚的蹤影。

而蘇珊聽到消息也相當開心，直呼：「真是不敢相信！」，不過礙於疫情關係他們無法親自前往諾福克島，只能靜靜等待戒指被找到後寄回家中。