無論是過去還是現在，日本女高中生對於追求新鮮的流行事物都十分喜愛，甚至在網路上跟風嘗試各種挑戰，也衍生出「JK文化」的出現。近日日本高中生又吹起了一個百元日幣就能打造出來的「無辜妝容」，還紅到登上節目介紹，但卻被專家提出警告。

由日本知名偶像團體「嵐」的成員二宮和也所主持，並在9日播出的節目《ニノさん》中，邀請了一位年輕的女性創業家椎木里佳，為大家介紹時下最流行的JK流行趨勢。椎木里佳表示，現在許多網紅為了贏得更多的讚數，都會想盡辦法拍攝出不同的自拍，近日更以「熱熔膠眼淚妝」最為流行，因為這個妝容顛覆過去以亮片、碎鑽或眼影等方式黏貼在眼睛下方，而是僅需花100元日幣(約新台幣25.7元)到五金行購買熱熔膠，便能打造出淚眼汪汪的無辜妝容，吸引不少女高中生爭相模仿。

事實上，這個「熱熔膠眼淚妝」發起者為南韓Youtuber「會社員A」，他先用高溫熔化擠在塑膠板上的熱熔膠並塑形，冷卻後在取下黏貼在臉頰上，但卻沒有在韓國造成太大的迴響，反而引起日本女高中生的注意，只要在IG或是推特上搜尋「#涙メイク」便能找到各種奇特的妝容。

但專家也提醒，雖熱熔膠不是直接擠在臉上，但長時間黏在臉上仍有可能引發皮膚炎等過敏反應，因此「千萬別跟風模仿」。而網友看到後則是紛紛留言，「我以為我看了謎片」、「這有楚楚可憐嗎？會讓人想歪吧」、「一個妝容瞬間變18禁」、「我還以為是什麼噁心的液體」。