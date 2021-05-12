美國一名民眾日前至佛羅里達附近海邊潛水，期間正好撞見一隻巨鯊，所幸鯊魚並未對他展開攻擊，而鯊魚的體型異常巨大，露出一口鋒利的牙齒，民眾趕緊將其身影拍下，由於雙方距離非常近，照片讓人看了寒毛直豎。

The size of that! 😳 由 The Mirror 發佈於 2021年5月11日 星期二

根據《鏡報》報導，55歲的摩爾(John Moore)日前至佛羅里達州朱庇特市(Jupiter)附近海域潛水，期間遇到一隻公牛鲨(Bull sharks)，身形非常巨大，露出一口尖銳的牙齒，宛如電影《大白鯊》裡的巨鯊，由於拍攝距離非常近，因此在網路上引發討論。

由於這一隻公牛鯊體型比其他同類還大，摩爾推測牠可能是鯊魚媽媽，「這一隻鯊魚為雌性，而且可能懷孕了，當時處於吃飽的狀態，牠在海裡占有主導地位，潛水過程巨鯊還很有自信地靠近我」，摩爾才得以如此近的拍下巨鯊正面照。

公牛鯊經常出現於溫暖沿岸淺水帶，甚至能夠在淡水中活動，有時也會出沒於河流裡，在非洲被稱為低鰭真鯊(Zambezi shark)，公鯊魚一般體長約7至11英尺(約2.1至3.3公尺)，重達1500磅(約680公斤)，據野生動物專家表示，此物種是最危險和最具攻擊性的鯊魚之一，攻擊人類的次數位居第三名。

過去就曾多次出現公牛鯊攻擊人的事件，澳洲一名學生皮伊(Lachlan Pye)去年與朋友至盧辛達(Lucinda)潛水捕魚，期間拿著魚叉尋找獵物時，沒想到遇到一條長約3.5公尺的公牛鯊，突然衝出來，將他準備要捕的魚撕成兩半，之後甚至還對皮伊展開攻擊，咬掉他一隻腳的蛙鞋，所幸他趕緊游回到岸邊，才幸運逃過一劫。