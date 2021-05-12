日前有段影片在網路上瘋傳，只見一隻年輕的象鼻海豹愜意的躺在草叢中，直到看見陌生人拿著相機不斷逼近時，這才警戒心四起，並且立刻張嘴「咆哮」示警，只是出乎眾人意料的是，牠的聲音乍聽之下猶如水槽堵住一般，十分特別。

事實上，這支影片拍攝於2013年，畫面中一開始，只見一隻象鼻海豹慵懶的躺在沙灘上，和後方的石礫形成絕佳的保護色，一旁還有綠色草皮作為「掩護」，直到牠發現有陌生人手持相機不斷朝著牠的方向步步逼近時，牠隨即張開血盆大口，仰頭咆哮，鼻孔也不斷撐大，特別的是，象鼻海豹的咆哮聲十分特殊，乍聽之下猶如水槽堵住一般，讓人摸不著頭緒。

有別於人類是透過文字、語言辨識對方，動物僅能依賴眼睛、嗅覺和聽覺分辨彼此，並且多數具有感知節奏的能力，但是對象鼻海豹而言，這種能力攸關生存，牠們就是透過叫聲的節奏「認得」彼此，能力較強的海豹，牠的聲音會被其他同伴記住，避免誤入地盤，遭到攻擊。

不過象鼻海豹的「咆哮聲」對於人類來說毫無震撼力，甚至覺得十分無厘頭，影片曝光後不少網友也打趣笑說「打飽嗝？」、「誰家水槽塞住了？」、「感覺有點像放屁聲」、「這聲音太有辨識度了」、「怎麼有點霸氣盡失」。