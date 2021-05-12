日前一名聲稱自己來自2582年的時空旅人在網路上爆紅，他曾警告大家在2026年6月6日這天，全世界會陷入為期3天的恐怖黑暗期，引發網友熱議。近日他又在TikTok發布了最新影片，公開一段10秒音檔，並宣稱美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）將在2023年於深海中發現藏身詭異巨洞的不明生物。

根據《LADbible》報導，聲稱自己是「時空旅人」的TikTok用戶「@Timetraveler2582」近日又發布了一段新的影片，他指出大部分的人都很想探索宇宙，好奇外太空是否有生物存在，但他認為人們應該更需要關心「地球深處的動靜」。

這名時空旅人接著稱，2023年NOAA一名科學家被派去執行一項秘密任務，並在北極海中發現一個巨大且詭異的洞，他會使用專業的設備探入洞穴中，錄下一段恐怖且低沉的聲音；這段音檔讓科學家開始重新思考「地球空洞說（hollow earth）」的可能性，但為了避免造成恐慌，並不會對民眾公開。

這段影片才發布短短2天，就吸引超過100萬觀看人次，不少網友聽完音檔後都感到毛骨悚然，「我相信你，感謝你的警告」、「洞裡也可能住著外星人」、「天哪！我對未來感到害怕」；但也有人抱持著質疑的態度，「未來科技肯定比現在發達，而你卻還在使用TikTok」、「那你之前為何不發布警示新冠肺炎的預言呢？」、「如果這真的是政府機密，根本不會有任何人知道」。