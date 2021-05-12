隨著新冠肺炎疫情在全球持續延燒，各國紛紛推出各項禁令，避免大批民眾聚集、外出活動，更嚴禁出國，但再多的法令也無法阻止血濃於水的親情。一對出生在瑞典的雙胞胎兄弟，雖兩人已年過半百，也因疫情被迫分隔兩個國家，但他們依舊每周末相約在跨海交界大橋上相見，不讓疫情阻擋他們的感情。

根據國外媒體《Bangkokpost》的報導，一對高齡73歲的雙胞胎兄弟歐拉（Ola Berglund）和蓬圖斯（Pontus Berglund），從小一同生活在瑞典，感情十分要好，但歐拉40年前為摯愛搬遷至挪威東南部的哈爾登（Halden），而蓬圖斯則是繼續住在瑞典西南部小鎮史卓姆斯塔（Stromstad）。新冠疫情爆發前，他們兩人便經常前往對方的家中串門子，但疫情爆發後，他們只能遵守政府的法令，待在自己的國家內。

即使如此，依然無法阻止這對兄弟想念彼此的心，他們在政府的防疫規定下，保持2公尺的社交距離，每周六相約在瑞典和挪威交界的跨海大橋上見面。而採訪影片中，兩人就在畫有瑞典及挪約交界線的地方，拉著小椅子與準備好的小點心，一如往常的聊天、分享近況，之後再各自回家，等一周後再相見。

雙胞胎兄弟為了見到彼此，每周六都會相約至交界橋上相見。（圖／YOUTUBE）

但歐拉和蓬圖斯受訪時表示，因疫情的關係他們已經長達1年沒有去彼此的家中團聚，只能靠著每周在橋上相見才能知道彼此的近況，對於他們來說這樣的模式雖有些辛苦卻迫切需要，因為「以前我們經常見面，現在即使疫情爆發也不能阻止我們見到彼此」。