不少人都相信，過世親人會化身成昆蟲回家探望。近日大陸福建某處人家晚間突然有大蛾飛入，還停在奶奶的床頭久久不願離開，由於爺爺才剛過世7天，讓家人們都不禁聯想，這隻大蛾很可能就是過世爺爺的化身，並回到家中來看看心愛的奶奶過得好不好。

根據《海客新聞》報導，福建南平一名網友日前分享了一段影片，指出在爺爺過世後第7天晚上，有一隻大蛾突然飛入他們家，還穿過走廊來到房間內，一直徘徊在臥病的奶奶床邊，久久都不願離去，讓家人不禁聯想，這隻大蛾很可能就是過世爺爺的化身，並回家看看奶奶過得好不好。

這名網友透露，91歲的爺爺和87歲的奶奶已經相戀68年，兩人互相扶持了好長一段時間，一直以來也是奶奶在照顧爺爺的生活起居，然而去年奶奶因為腦出血，必須臥床休養，心疼老伴的爺爺決定反過來照顧奶奶，沒想到今年5月2日他卻提早走了一步。

影片曝光後，不少網友都忍不住紅了眼眶，紛紛留言：「明知道是巧合，但是就是有一種不一樣的感覺」、「爺爺化身大蛾來守護奶奶了」、「我父親出殯當天也是有一隻漂亮的蝴蝶一直在房子裡面飛來飛去，直到母親說『你放心，我很好』，大蝴蝶就飛走了，我家可是在16樓啊！」、「我爺爺去年冬天過世的，今年除夕也來了大蝴蝶，當時我們都說是爺爺奶奶來看我們了」。