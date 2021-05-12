大陸湖南湘西日前發生一起恐怖的自拍事故，2名女子為了自拍美景，竟然不惜冒著生命危險，跑到攔河堰中央，結果雙雙被激流沖走，淹沒在洪水之中，畫面曝光引發喧然大波。

綜合陸媒報導，湘西吉首市乾州古城昨（11日）下午，有2名女子跑到萬溶江一個攔河堰中央自拍，結果穿著白色上衣的女子因為沒有站穩，被水流沖下，另一名穿著黑衣的女子雖然試圖拉住她，但最後2人仍不敵湍急的水流，雙雙被激流沖走，消失了蹤跡，驚險畫面嚇壞附近目擊民眾。

所幸黑衣女子落水後不久就被人發現救起，但白衣女子卻失去下落，當地救援隊獲報後緊急展開救援行動，使用聲納等探索儀器尋人，直到1小時後，救難隊員總算在女子的落水位置，發現浮出水面的手指，後續才將受困在水中的白衣女子救起。

據悉，白衣女子等待救援期間，蜷縮在墩體下方狹小的空間內，如果真是被激流沖走，溺水可能性極大。好在2名女子僅受到驚嚇，但毫髮無傷，算是不幸中的大幸。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「拍照不要命系列之一」、「這算是患難之交了」、「都這麼大的人了還這麼不會想」、「對大自然的力量太一無所知了吧」、「支持救援必須高額收費，尤其是這種白目的」。