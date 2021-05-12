南非開普敦一名海洋保護科學系學生，日前釣魚時釣到一條2公斤魚，豈料他準備取下釣鉤時，發現魚嘴裡的舌頭非常詭異，不僅有多對足肢，眼睛還泛著藍光，當時被這一幕詭異景象嚇壞，他也PO出照片解釋，認為魚的舌頭已被縮頭魚虱寄生。

Parasite which bites off a fish's tongue and then REPLACES it is discovered in South Africa https://t.co/zn1yhwrjLJ — Daily Mail Online (@MailOnline) May 11, 2021

根據《太陽報》報導，27歲海洋保護科學系學生馬克思(Don Marx)日前出海釣魚，期間釣到一條重達6磅(約2.72公斤)的大眼赤魚，準備將釣鉤取下時，發現魚嘴裡有一條詭異舌頭，擁有多對足肢，眼睛呈現藍色，看起來像是外星生物。

馬克思提到，他從小就開始釣魚，看過各種魚類體內的寄生蟲，但當他打開魚嘴，看到這一幕畫面時仍被嚇壞，「由於我對寄生蟲的了解並不多，因此我拿起手機迅速拍了幾張照，之後便將魚放回去」，起初他認為這是「縮頭魚虱」(Tongue-eating louse)，也就是俗稱的食舌虱或食舌蝨。

不過，馬克思之後將照片傳給自己的教授史密特(Nico Smit)看，才赫然得知自己發現了新種食舌蝨(Cymothoa springbok)，此品種多年來一直在躲避科學家，而此生物屬於等足目，天生都是雄性，在大海中漂流尋找宿主魚，直到長大後變成雌性為止，牠們會咬住宿主的舌頭，使宿主舌部的血液停止循環，導致牠的舌頭壞死，最終替代舌頭的功能。

食舌蝨靠著宿主供原本舌頭的血液和黏液生存，由於魚被寄生的失血量並不多，且寄生行為不會對魚造成危害，兩者維持還算健康的寄生關係，假若強行將食舌蝨取下，可能會導致魚失血過多死亡，而宿主魚死亡，食舌蝨也會跟著一起喪命。