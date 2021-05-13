美國佛羅里達州一名釣客日前在沼澤釣魚時，突然遭到一隻鱷魚突襲追趕，甚至一度摔倒，驚險過程全被他身上的GoPro相機捕捉，影片曝光後隨即在網路上瘋傳，Youtube的觀看次數在短短5天就突破百萬觀看次數。

綜合外媒報導，佛州釣客湯米（Tommy Lee）8日在沼澤釣魚時，突然看見一隻長達3.35公尺的短吻鱷從水底竄出，並朝著他所在的岸邊步步進逼，嚇得湯米驚呼連連，立刻準備撤退，沒想到巨鱷下秒竟爬上岸，不斷追趕湯米，時間長達數分鐘之久，直到湯米從旁繞開，牠才轉身離去，並回到水中。

這段驚險過程全被湯米身上的GoPro相機捕捉，影片曝光後也引來網友熱議，紛紛留言驚呼「這傢伙瘋了！他竟然還有閒情逸致轉頭跟巨鱷打招呼」、「我以為人們只會在恐怖電影中，因為懸疑的情境而跌倒」、「巨鱷的死亡凝視讓人毛骨悚然」。

事實上，每年的5、6月是佛羅里達州短吻鱷的交配旺季，時常會有鱷魚出沒，而多數鱷魚會在6月底至7月初產卵，孵化期通常是8月中旬至9月初。