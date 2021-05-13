國外一名男子日前出海捕魚，沒想到居然誤撈起一條小型鯊魚，船上船員們見狀，立刻要將牠放生回海裡，但這條鯊魚卻拚命掙扎、不想離開，沉浸在享受「海鮮Buffet」的快樂中，讓船員看到後都忍不住大笑出聲。

男子萊恩（Ryan Moran）從事商業漁業，經常分享自己出海捕魚的日常。近日萊恩和船員再度出航，在捕魚的過程中，不小心撈起一隻小型鯊魚，因此想要將牠放生回海裡，在影片中可以看到，鯊魚原本被放在一群剛捕撈起來的海鮮上方，2名男子一左一右站著，試圖想將牠抓起、丟入水中。

不過這條鯊魚似乎發現美味的大餐就在旁邊，不斷扭動擺脫船員的「魔掌」，還張大嘴一口吞下好幾隻海鮮，有趣的場面讓船員都忍不住大笑出聲，所幸最後他們還是成功把鯊魚抬起，將牠送回海中，還順便替牠「打包」了一些食物回去。

影片曝光才短短一天，就已經吸引超過4450萬觀看人次，甚至還被轉傳到微博，一度登上即時熱搜，網友們看到鯊魚的「無賴」行徑後都覺得相當稿笑，紛紛留言：「第一次看到吃Buffet會趕客人的餒」、「鯊魚：他們說我該離開，但我還想再多吃幾口」、「這裡是什麼美食天堂嗎？」、「你們請不起要先說耶！」、「比起活下去，還是美食更重要」。