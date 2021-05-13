現代人生活忙碌，很難有機會認識新朋友，因此不少人選擇上網找伴，甚至直接開出條件避免浪費時間，但若是要求太過嚴苛，也可能會受到網友的撻伐。大陸一名60歲的老婦人，因喪偶多年十分空虛，但經濟條件優越，因此開出「4大徵友條件」，引起網友熱烈討論。

根據大陸媒體《網易》日前刊登的一篇文章，描述一名60歲的陶姓大媽，生活相當優渥，不僅有車、有房，每個月還能領7000元人民幣(約新台幣3萬元)的退休金。而她在5年前喪夫之後，便感到十分孤單，希望未來的生活還能找個人陪伴，因此開出4個交友條件。

陶姓大媽表示，她只是想要找個男人一起吃飯生活，所以不想再領證結婚，但是對方必須要對她大方，也要能夠負擔她的生活開銷；對方必須會煮飯，如果她生了病就得全天候的照顧她，但如果男方生病則是得離開她家，因為大媽不太會照顧人；對方必須不菸、不酒、也不能與朋友聚會，生活重心必須以大媽為主，任何事情都得聽從大媽的指示；最後1項則是對方如果曾經結過婚，就必須把與前妻相關的所有東西都丟掉，一心一意的與大媽生活。

但大媽透露，這麼多年來她一直用這些條件找對象，卻始終遇不到「如意郎君」，讓她相當納悶，如果這些條件都做不到，還算什麼男人。

但網友看到文章後紛紛表示「這大媽有病吧？」、「自己都不肯付出了，還要男人對她好」、「60歲了還在為公主病所苦」、「都年紀一把了，怎麼還意思開出這麼嚴格的條件」、「我看她還是一個人好好過下半輩子吧」。