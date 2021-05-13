台灣動物緊急救援小組日前在台南發現一隻流浪狗，走路姿勢非常怪異，因此便上前查看，發現牠的前腳竟被鐵絲纏住，導致牠的腳受傷滲血，儘管傷口看似非常痛，但牠仍忍痛到處覓食，志工跟蹤牠後才發現，原來牠如此拚命找食物都是為了哺育幼犬。

台灣動物緊急救援小組在臉書粉專分享影片，指日前志工在台南一處空地附近，發現一隻走路一跛一跛的流浪狗，上前查看才發現牠的前腿被鐵絲纏住，而且勒得非常深，導致牠的前腿皮開肉綻，儘管傷口看起來非常痛，但牠仍忍著疼痛四處奔走覓食。

志工之後在附近草叢裡找到3隻幼犬，才知道狗媽媽為了哺育孩子，因此忍痛到處找食物吃，盡可能補充足夠營養餵飽幼犬，志工隨後將母狗與幼犬帶回去安置，請獸醫師將母狗腿上的鐵絲剪斷，並進行治療，待牠的狀況穩定後，也會安排進行節育手術。

不少網友感動地表示「勇敢的狗媽很偉大」、「真的是為母則強」、「狗也是生命體，人類也要給牠們尊嚴，懂得善待牠們」、「看了真的很不捨，偉大的狗媽媽，希望牠能快點康復，感恩救援人員的幫忙」、「狗狗真的很有靈性」。先前台灣動物緊急救援小組還曾救過一隻腿被夾斷的母狗，同樣也是為了餵食孩子，不顧傷勢到處覓食，讓志工不禁讚嘆「動物的母愛其實也很偉大」。