@angie.mcyen Day 2: I still can’t believe I woke up with an Irish accent yesterday. I’ve never been to Ireland. I grew up in Australia. My Aussie accent is gone ♬ original sound - angie.mcyen

澳洲一名女子日前透露，在經歷了一場扁桃腺手術後，竟然出現「愛爾蘭」口音，但她根本沒去過愛爾蘭，更沒有來自愛爾蘭的親友，讓她相當錯愕，消息一出隨即掀起網友熱議。

綜合外媒報導，現年27歲的安琪（Angie Yen）日前在抖音（TikTok）帳戶上傳一段影片，內容提到在接受了扁桃腺手術後，發現自己疑似罹患罕見的「外國口音綜合症」，讓她不禁直呼「這真是嚇到我了，手術醒來之後，發現自己變成了愛爾蘭口音，原以為我在做夢，但事實就是我的澳洲口音真的消失了。」

更慘的是，手術後隨著她的身體逐漸康復，她的愛爾蘭口音變得更加流利、明顯，她為此還特別去看了專科醫師，但對方也愛莫能助，只告訴她，試著放鬆身體，也許會自行痊癒。

目前醫師建議安琪進行核磁共振和血液檢查，排除其它潛在可能，不過最讓她感到困惑的是，她的狀況是在手術後10天才逐漸浮現，家人一開始也以為她在開玩笑，但隨著日子一天天過去，他們才接受這項事實。

為了讓更多人關注這個疾病，安吉也將自身經歷上傳抖音，雖然有隱私上的疑慮，但她在考慮了2天後還是決定公開病情，「這樣如果有人發生同樣的事，就能不那麼失落和孤獨。」

外國口音綜合症是臨床罕見病症，通常伴隨嚴重的腦損傷，降低人體控制語言的肌肉協調力，可在一夜之間改變當事人口音，導致患者說母語時，如同帶有外國口音，目前全世界僅發現100例。而第一個有記錄的「外國口音綜合症病例」在1941年，一名挪威女孩在空襲中不幸腦損傷，康復後她說母語卻帶著一口德國腔，因此被自己的挪威同胞嫌棄。