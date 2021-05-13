許多人看到新奇、好玩的事物，都會想要拿起手機紀錄下這一刻並PO上網分享，但一個不注意卻有可能將自己推入深淵中。英國知名女主持人，日前在個人IG上曬出泡澡浴缸裡的「泡沫愛心」，竟也不小心露出「玉體」被網友們看個精光，讓她嚇到趕緊刪掉照片。

英國40歲知名主持人荷莉威路比(Holly Willoughby)，擁有亮麗的外表與170cm的高䠷身材，出道多年始終以性感的穿搭與幽默的主持風格著稱，加上她經常透過社群媒體與粉絲們互動，使她在網路上受到超過717萬名網友的愛戴。

根據多家外國媒體的報導，荷莉威路比在本月9號時，一如往常的在個人IG上曬出照片分享私底下的生活，而照片中，只見荷莉威路PO出一張剛洗完澡後，浴缸裡堆起的泡沫愛心，因為外型十分可愛讓她忍不住拍下與粉絲們分享，並在貼文中表示「看來我的浴缸也很愛我」。

網友看到照片後，除了紛紛稱讚照片可愛及浴缸乾淨無比外，沒想到有部分網友在下面留言「我看到了」、「身材真是好」、「雖然不知道是不是故意的，但我也看到了」。

原來荷莉威路比所PO的照片，因銀色的水龍頭沒有一點水漬，金屬的表面直接反射出她的倒影，而放大之後才發現她疑似什麼都沒穿，隱約露出凹凸有致的身材曲線，嚇得她看到留言後趕緊刪除照片，卻也遭到網友截圖瘋傳。