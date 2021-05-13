外星人是否真的存在一直是個極具爭議的話題。美國一名女子日前發現一個詭異的黑色圈圈漂浮在空中，周遭還有些許煙霧環繞，讓她感到惶恐又害怕，不少網友看到影片後紛紛驚呼是「外星人的傳送門」，也引來內行網友出面解釋背後真相。

根據《LADbible》報導，美國女網友「@ farmmommalife」日前在TikTok上分享一段影片，只見晴朗無雲的天空中，出現了一個冒著煙霧的詭異黑圈，而且還不斷隨風漂移，讓女子相當驚訝又惶恐，直呼：「這到底是怎麼一回事？」。

其他網友看到影片後，也同樣感到十分困惑，紛紛留言猜測這個詭異黑圈可能的「真實身分」，「看起來像是外星人的傳送門」、「外星人會不會從裡面冒出來」、「這不是電影《異星入境（Arrival）》裡的畫面嗎？」、「謝謝你幫我找回丟失的髮圈」、「小心，雷神要來了！」。

不過有內行網友跳出來替大家解答，指出這個黑圈其實就是「煙環（smoke rings）」，平時相當罕見，只有在變電箱爆炸，或是煙囪出現問題時，才有可能出現，更直言女子能親眼看見這個現象真的非常幸運。

女子事後又再度發現煙環出現，於是拍攝了另一段影片上傳，畫面中可以看到，這個黑圈確實是從煙囪生成，由一開始的一團黑霧，逐漸變成她之前所看見的樣貌。