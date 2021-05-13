泰國烏泰他尼府一名騎士日前車騎到一半時，發現有異物滑過手把，而且摸起來冰冰的，低頭一看驚覺是一條青蛇，嚇得他邊騎邊尖叫，由於青蛇始終不願意離開，最終他只能將車停在路邊，無奈等青蛇自行爬走，而畫面曝光後，讓不少人直呼太恐怖。

青蛇在手把上亂竄，騎士看到後馬上收手，僅用一隻手控制機車龍頭。(影片來源/youtube/ViralHog)

綜合外媒報導，烏泰他尼府(Uthai Thani)一名騎士日前傍晚騎車出門，豈料騎到一半時，他發覺右手手把有異物滑過，而且摸起來非常冰，騎士便低頭查看，發現手把上出現一條青蛇，嚇得他趕緊將手挪開，只用一隻手控制機車龍頭，隨後更將車停在路邊，無奈下車等青蛇離開。

Flying snake attempts to attack motorbike rider in Thailand https://t.co/IQJX9Lu9ix pic.twitter.com/q5xw7l90pK — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2017

而在泰國騎車遇到蛇的事件不只一起，2017年一名騎士行經南邦府(Northern Lampang)山區時，發現路上出現一條長達2公尺的大蛇，牠不知什麼原因被激怒，快速地往騎士的方向衝過去，所幸騎士趕緊將腿抬起來，並向左移動閃開蛇的攻擊，才幸運躲過一劫。

不過，泰國野生動植物非常豐富，因此遇到蛇機率很高，蛇類多達200多種，其中有32種被認為具有毒性，由於牠們的棲息地遭人類破壞，因此蛇也經常出沒於民宅區，其中茂密沼澤地的湄南河，也孕育出不少蛇類與爬行動物，位於湄南河沿岸的曼谷也常能看到蛇的蹤跡，附近的蘇凡納布國際機場(Suvarnabhumi airport)更被稱為「眼鏡蛇機場」。