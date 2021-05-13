現代人生活壓力大，想要緩解壓力除了運動、旅遊外，不少人是選擇好好睡上一覺，但南澳3名男童卻不愛睡床，偏愛睡在垃圾桶內，因此造成無法挽回的悲劇發生。

根據澳洲媒體的報導，住在澳洲南部林肯港的13歲男童小班伯特（Spencer Benbolt Junior），於本月11日帶著12歲與11歲的兩名友人，在凌晨時爬進工業用的大型垃圾桶內睡覺。一早清潔工作人員一如往常的將垃圾桶倒入垃圾車的攪碎機內，而睡在桶內的12歲男童反應快速，趕緊逃離並衝向工作人員表示裡面還有兩個人。

但當時小班伯特與11歲男童已掉入垃圾車內，11歲男童雖成功脫困只受輕傷，但小班伯特卻被卡在其中無法動彈，工作人員趕緊通報消防單位前來救援，不幸的是，待消防人員將他救出並緊急急救後，小班伯特還是因為身受重傷搶救無效。

當地官員保羅巴爾（Paul Bahr）受訪時表示，這些孩子其實都有住所，也有床可以睡，因此正在調查他們為何睡在垃圾桶內的原因。另外，當地的那條街一直都有街友，政府單位卻沒收到任何兒童睡在垃圾桶裡的通報，這是第一次發生這種可怕的事情，為小班伯特的離開感到惋惜。