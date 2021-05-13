台灣超商商品齊全、服務多樣化，密集度居全球第二，僅次於南韓、高於日本，不過日前卻有網友發現，光是一個路口，就有兩間超商「網內互打」，讓他百思不得其解。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出超商擴點背後的暗黑真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，當天路過台北捷運中山站附近，發現長安西路路口開了兩間同樣的超商，且兩間店僅隔著一條馬路，讓他不禁納悶「為什麼這麼神奇啊！這有什麼商業策略嗎？害我不知道該去哪一間了」。

這種「網內互打」的景象立刻引起網友廣大迴響，不少內行人紛紛點出超商擴點的暗黑真相，「直營打加盟吧」、「要收回生意好的加盟店，業主不從就花錢弄死你，就是這樣」、「直營要收割加盟養起來的客群啊」、「加盟＝試水溫；直營＝搶市場」、「寧願對打也不要讓敵方進來競爭啊」、「策略性不讓敵方搶地啊」。

不過也有知情網友直言「兩間都是加盟哦，一間是上個月新開的」、「不是直營或加盟的問題，是其中一間不續租搬到對面而已」、「一定有一間新一間舊吧，舊的那間要收掉了」、「我也遇過兩次，其中一間三個月內必關」、「不可能互打啦，舊的要收了，常見是房東收回另開其他超商，你過兩個月看看是不是一間另開其它超商」。