透過出土的化石、文物，可以讓人們了解過去地球的歷史、氣候和生存狀態。最近考古學家發現了一具來自1.8億年前、形似魷魚的生物化石，有趣的是，這隻「魷魚」當時正在進食一隻小龍蝦，沒想到卻突然遭到掠食者襲擊，讓牠身負重傷慘死，沉入海底，和自己的「大餐」一起變成了化石。

More fascinating that #Sharknado any day. "Fossil of ancient squid eating a crustacean while being eaten by an ancient shark" https://t.co/FSk3D7zVKO — William Green (@william_green) May 12, 2021

根據《Live Science》報導，這具化石的研究成果近日被發佈在《Swiss Jorunal of Palaeontology》期刊中，在侏儸紀早期，一隻古老且形似魷魚的生物捕獲了一隻甲殼類動物，正在享用這頓美味的大餐，豈料有掠食者趁著牠分心之際偷襲，狠咬了「魷魚」一口，讓牠身負重傷慘死，和甲殼類動物一起沉入海底，在1.8億年間逐漸形成化石。

據了解，這具化石在1970年代德國司徒加特（Stuttgart）附近的一間採石場被發現，數十年的時間都被化石收藏家迪特（Dieter Weber）當作私人收藏，直到2019年當地自然歷史博物館的研究人員前去觀賞迪特的藏品，才將化石買了下來。

Fantastical Jurassic Fossil Shows Crustacean Eaten through Squid Eaten through Sharkhttps://t.co/MpeIXsF20k...https://t.co/4NUrurMkV7 — GoogleNewsPost (@GoogleNewsPost) May 11, 2021

研究人員研究後發現，這隻形似魷魚的生物應該為「箭石（belemnite）」，牠們生活在三疊紀至白堊紀之間，在侏羅紀與白堊紀時數量特別多，不過目前已經滅絕，平時牠們會捕食包含魚類和甲殼類動物等海洋生物，同時又是鯊魚等掠食者的獵物，這具化石就戲劇性地表現出了這條食物鏈。

另外，研究人員也推測，這隻攻擊箭石的掠食者很可能是「弓鯊（Hybodus hauffianus）」和「龍嘴魚（Saurorhynchus）」等生物；並指出掠食者將食物遺留下來是相當罕見的情形，很可能是因為箭石擁有很堅硬的頭部，並且難以消化，才只咬掉了未被保護好的「柔軟部分」。