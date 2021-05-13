狼是一種充滿野性又神秘的動物，但當牠們照顧孩子時，也像人類一樣擁有母愛。美國紐約動物保護組織復育出一隻灰狼，2年前灰狼順利組織家庭並生下3個寶寶，由於牠沒有從母親身上學會育兒技巧，因此讓動物保護組織人員非常擔心，便透過隱藏攝影機觀察牠，沒想到牠竟無師自通，懂得如何照顧孩子，也讓人看了非常佩服。

根據《The Dodo》報導，美國紐約動物保護組織「Wolf Conservation Center」針對瀕危狼種展開繁育計畫，其中誕生一隻雌性墨西哥灰狼Trumpet，保護組織主任豪厄爾(Maggie Howell)表示，普通母狼會生下4至6隻幼崽，但Trumpet的媽媽卻只剩下牠一隻，「Trumpet是獨生子，對狼來說蠻奇怪的」。

由於Trumpet沒有兄弟姊妹，因此在牠的成長過程中，只認識自己的爸媽，平時只能纏著父母陪自己玩，這也使Trumpet的爸媽照顧起來較辛苦，且沒有其他幼崽的出生，也導致Trumpet無從學習媽媽哺育小孩的技巧，這也讓組織人員擔心Trumpet不會照顧寶寶，可能無法擔任好媽媽的角色。

2歲的Trumpet在2018年，與一隻來自新墨西哥州的雄性野生灰狼Lighthawk組織家庭，牠懷孕後順利生下3個寶寶，而Trumpet更是無師自通，知道該如何照顧孩子，組織人員在牠的窩裡裝設隱藏相機，拍下牠溫柔餵食、清潔寶寶毛髮的畫面。

Essential. Endangered. Extremely cozy 💕 Curl up with Mexican gray wolf Trumpet RIGHT NOW via live webcam ➡ http://bit.ly/2ZgSkNC (Select "Den Cam") 由 Wolf Conservation Center 發佈於 2021年2月18日 星期四

狼寶寶有時會不斷亂鑽，Trumpet總是很有耐心的哄孩子睡覺，將寶寶擁入懷中，畫面看起來非常溫馨，第二年Trumpet又生下一窩幼崽，而大女兒Babs也擔起幫忙照顧弟妹的責任，豪厄爾表示，「母狼通常會找較大的孩子幫忙照顧幼崽，而較年長的小孩也可從中學習家族獨特的技能及傳統」。

豪厄爾提到，Trumpet與孩子之間的愛，證明母愛不分物種，「當這一隻兇猛又美麗的墨西哥灰狼，擁抱牠自己的孩子時，我認為那是最動人的事情，且這些畫面平時很難見到，所以更加珍貴，狼群的相處模式與人類很像，牠們不只彼此相愛，而且為了家族共同努力，使牠們在野外生活更順利」。