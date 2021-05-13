雖然許多當媽媽的人都知道，一旦懷孕生子就可能因為賀爾蒙的劇烈改變，而造成「一孕傻三年」的現象發生，不過大陸有一名媽媽似乎傻過頭，竟將幼小的孩童放在馬路中央便離開，而且下一秒孩子就遭到路過的車子輾過，讓人嚇出一把冷汗。

根據大陸媒體的報導，大陸廣東省佛山市的一處警察局，於本月10日接獲通報，表示有幼童遭到車子輾過緊急送醫。了解後才得知，當地一名媽媽帶著幼子出門返家後準備開門鎖，便隨手將抱在懷中的幼子，暫時放在馬路中央就轉身去大樓開門，沒想到下一秒一台白色的轎車從巷子內轉彎處開出來，完全沒注意到坐在地上的孩童，就將車子開了過去。

大陸一名母親將孩子放在路中央後，就轉身去開門。（圖／微博@东丽检察）

駕駛開過後才驚覺車下疑似輾過什麼，趕緊下車察看，孩子的母親看到這一幕也嚇到趕緊衝出來抱住孩子，好在車子當下的速度不快，加上孩童的身型嬌小，被車子撞倒後躺在地上，迅速就醫檢查只有輕微的擦傷，其他並無大礙。

不過影片在網路上公開後，也立即受到大批網友的討論，紛紛留言「這媽媽心臟也太大顆了吧！怎麼會把小孩放路中央」、「小車真是倒了八輩子的楣，好險孩子沒事，要不然還得負責」、「她為何不先將孩子抱過去開門」、「這當媽的腦袋到底裝什麼」、「頭一次看到把孩子放在路中央的」、「這媽媽有病吧！怎麼會覺得孩子放那會安全」。