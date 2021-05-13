結婚是兩家人的大事，相關習俗禮儀都需要互相配合、討論，絲毫馬虎不得，不過日前就有一名準新娘透露，自己近日即將結婚，希望能讓媽媽的「靈牌」坐主桌，但不知道該如何說服男方親友。貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒狂勸，要她打消念頭，否則婚後恐沒好日子過。

原PO日前在臉書《靠北婚姻2.0》匿名PO文指出，下個月就要結婚了，很希望能讓媽媽坐主位，「不過她本人不會到，只有靈牌會到」，讓她十分苦惱，「該怎麼說服男方家人？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒狂勸「我已經被嚇到了！何況親家」、「妳有孝心很好，但是結婚是喜事，放靈牌確實不妥」、「妳有考慮到男方的想法嗎？萬一造成男方父母對妳有成見，將來婚姻這條路會走的很辛苦」、「如果我是婆家絕對不會讓妳有好日子過」、「雖然妳很有心，但也別把大家逼得那麼尷尬，除了夫家，妳別忘了妳還有妳的朋友，妳的婚禮會因為神主牌位失焦，重點變神主牌位而不是美麗的新娘，不要讓妳的婚禮變成神主牌位婚禮，被無限的傳說與消費」。

不過也有熱心網友提供解套辦法，「如果妳堅持要讓媽媽坐大位，可以放一件媽媽生前穿的衣服在妳座位的旁邊，但是要先和男方溝通好」、「其實直接空一個位置就可以了，提早燒香跟妳媽媽說一下時間地點，這樣就可以了，不用整組帶過去」、「覺得飛官妻子用泰迪熊為亡夫留位很有智慧」、「我妹婿的心意是在婚宴上替他媽媽留個座位，椅子披上媽媽的外套，擺副碗筷，我覺得很不錯」。