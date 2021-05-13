外國一名男子日前花了2萬美金購買一顆3.6克拉的鑽戒，向女友求婚，對方起初還很開心地點頭答應，沒想到一看證書發現上方寫著「實驗室培育鑽石」竟瞬間變臉，要求男子必須更換成同等價位的天然鑽戒，但男子卻堅持不換，讓女友氣到直接搬回父母家中住。

這名30歲男子近日在《Reddit》發文，透露自己花了10年所存的積蓄，買了一個價值2萬美金（約新台幣56萬）的3.6克拉鑽戒，並在上個月向27歲女友求婚，起初女子還感動地點頭答應，之後便要求想看鑽石證書，男子以為女友怕他買到假貨，因此乖乖地交出證書，豈料下秒女友就因為他沒有送「真正的鑽石」而生氣。

PO主對於這樣的結果感到相當傻眼，透露自己過去都不曾掩飾過對於天然鑽石產業的厭惡，而且在購買以前，他也向很多位女友的親人朋友確認過，女友不會因為收到實驗室培育鑽石（Lab-Grown Diamond）而生氣。

他持續向女友解釋，實驗室培育鑽石對於環境更加有利且物有所值，從各方面來說也是「真正的鑽石」，在外表上和天然鑽石並沒有太大的區別，但女友始終堅持兩者不同，並要求他換成同等價位的天然鑽石。

男子對此感到生氣，直言雖然價格是他最主要的考量，但他不願意成為「血鑽石」的幫兇，所以一氣之下怒嗆女友：「如果想把戒指退回，結束我們的關係，那也沒關係」，對方立刻氣得離開、搬回父母家住。

不少網友看完文章後都力挺男子，認為他並沒有做錯任何事，「你都已經花了2萬美金了，她還在不滿意什麼？」、「我不懂你為什麼要跟一個支持血鑽石的在一起」、「現在都這樣了，以後肯定還有更過分的要求」、「千萬別跟這種人結婚」。