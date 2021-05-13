找到鐵達尼號乘客丟出的瓶中信？加拿大新不倫瑞克省一戶人家2017年在芬迪灣散步時，發現了一個瓶中信，由於瓶內紙張看似很老舊，推測可能具歷史價值，便將此交給相關單位，發現此為105年前鐵達尼號乘客寫的瓶中信，研究團隊不斷鑑定瓶中信的真偽，直到最近才曝光此消息。

A team of researchers at the Université du Québec à Rimouski are working to determine if a letter that washed up in Canada was actually written by a Titanic passenger more than a century ago. 由 CBC Montreal 發佈於 2021年5月8日 星期六

綜合外媒報導，新不倫瑞克一戶人家2017年在芬迪灣(Bay of Fundy)好望角石林(Hopewell Rocks)，發現了一個老舊的瓶中信，發現瓶內紙張又舊又黃，推測可能具有歷史價值，因此便交給魁北克大學瑞木斯基分校 (University of Quebec at Rimouski)研究。

信中內容寫下「我要將這個瓶子丟至大西洋裡，我們在幾天後會抵達紐約。如果有人撿到我的瓶中信，請幫我聯絡法國列萬的勒芙蓓一家」，信件書寫日期為1912年4月13日，也就是鐵達尼號出事前的一天，作者為一名12歲的法國女學生勒芙蓓(Mathilde Lefebvre)。

團隊花3年多研究表示，勒芙蓓是法國北部一位礦工弗蘭克(Franck Lefebvre)的女兒，當年她的父親先帶4個年紀較大孩子至美國闖蕩，並在愛荷華州一個礦山工作，等生活穩定後再讓妻子瑪麗亞(Marie Daumont)，帶著剩餘的4個孩子來美國，其中一名就是勒芙蓓，沒想到卻不幸發生意外。

不少團隊認為，瓶中信確實是勒芙蓓所寫，但有大學教授質疑「瓶中信」若從大西洋拋下，水流不會經過新不倫瑞克省，不過海洋科學研究教授勃根地(Daniel Bourgault)則表示，「這不太可能，但也並非不可能，只是機率非常低，墨西哥灣從北美東部流向歐洲，最大可能會在歐洲海岸上」，但仍透過儀器模擬出瓶中信至芬迪灣的路線。

魁北克大學歷史兼考古學教授博德里(Nicolas Beaudry)則表示，「到目前為止，我們還未發現任何偽造文書的痕跡」，但也無法完全確定，因為鐵達尼號沉船在當時造成轟動，且出現非常多類似的惡作劇，「當時媒體會發布海難的訊息，能夠引起讀者的關注」，不排除可能有人用舊材料偽造信件。

再者，博德里團隊分析信中字體，表示「乍看之下，看起來像是草書，但並不像20世紀初，法國學校教導孩子書寫的方式」，認為此封信是真的仍言之過早，而研究團隊還取得勒芙蓓父母的書寫信件，但裡面並未找到勒芙蓓的字跡，因此目前團隊也對外宣布，若有民眾手中有勒芙蓓的手稿或學校筆記，歡迎提供給他們比對。