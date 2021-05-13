隨著新冠肺炎疫情在各國持續爆發，全球的旅遊業及航空業也受到重創，但日本一家航空業者為恢復人氣，特別開創先例，為新人打造獨一無二的「空中婚禮」，吸引不少結婚新人預約。

根據日本媒體《朝日新聞》的報導，雖然日本經濟受到新冠肺炎疫情影響甚大，但日本知名航空公司「全日空航空」（ANA），仍在這個艱難的時期不斷求新求變，計劃將與日本國內婚顧業者攜手合作，推出一場前所未有的「浪漫空中婚禮」服務。

在本月10日於羽田機場所舉行的彩排活動中，只見新郎與新娘穿上禮服，幸福的從布簾後方緩慢的步出走道，接受眾人的祝福，接著新人交換誓言、擁抱，一旁還有長笛老師在現場演奏，而空服員擔任起儀式司儀，為新人說出與航空業相關的祝福話語，像是「我們即將在朝向人生的跑道上起飛，航向無限廣闊的未來」。

據了解，現場除了有空服員為新人提供專屬服務外，還會在飛機上以花卉、蠟燭等裝飾品布置，也會有專人演奏，讓新人在空中盡情享受浪漫的氛圍，而婚宴設置地點就是受到疫情影響的國際航線班機，包含飛機的整備費用及完整的婚宴內容，大約需花費300萬日幣（約新台幣77萬），吸引多組新人預約訂購，為人生的婚姻大事留下獨特的回憶。

網友看到影片後也紛紛留言「好特別的婚禮」、「這是種另類的包機」、「不知道這樣辦起來划不划算」、「感覺是蠻酷的經驗」、「這是彌補不能飛出國蜜月的遺憾嗎？」引發熱議。