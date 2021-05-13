大陸廣西日前發生一起交通事故，一輛棕色BMW和銀色小轎車相撞，車頭幾乎全毀，雙方男女駕駛也在現場協調後續，不過肇事女駕駛為了息事寧人，竟然將手主動摟在男駕駛的腰上，撒嬌哀求，「啥事都好解決，做什麼都可以！」離譜舉止讓現場圍觀群眾看傻眼。

綜合陸媒報導，廣西桂林近日發生一起車禍，一名身穿短裙、激短上衣，並且露出小蠻腰的美女駕駛，為了與男駕駛私下和解，不惜使出渾身解數，先是主動將手搭在男子的臀部和腰際處，撒嬌哀求「反正啥事都好解決的」，當對方反問如何解決後，她緊接著嬌嗔表示「什麼都可以」，但男駕駛似乎不買單。

眼見對方無動於衷，女駕駛乾脆直接摟住對方的腰，期間還不斷輕柔撫摸，繼續嬌滴滴的哀求「哥，我求你了」，接著更伸手牽起對方，只是這次男駕駛並沒有拒絕，而是被動的與女駕駛十指緊扣。

據悉，事故的賠償問題最終獲得和平解決，不過女駕駛奇葩的和解行徑全被拍了下來，畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「肉償？」、「美人計！」、「女的不是喝酒，就是沒駕照」、「拜託，這誰頂得住啊」、「連這樣也可以，真的是傻眼」。