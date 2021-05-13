許多人相信即將離世的人，都能看到一些平常人看不到的超自然現象，但若不是親自體驗過，還真的是很難相信。一名英國女子多年來一直無法正常懷孕，而她的母親卻在臨死前告訴她「你懷孕了」，沒想到辦完母親喪事後她竟真的懷上雙胞胎，讓所有人驚訝不已。

根據英國媒體《太陽報》、《鏡報》的報導，一名來自英格蘭漢密爾頓（Hamilton）的30歲女子卡拉帕特森（Carla Paterson），與伴侶斯蒂芬鄧恩（Stephen Dunn）在一起後不斷嘗試懷孕。雖2016年卡拉曾首次懷孕，但卻因子宮外孕而流產，沒想到這也是痛苦的開端。

自從2016年流產後，卡拉便多次流產，起初到醫院檢查時，醫生告訴她罹患甲狀腺亢進，這很可能是流產的原因，因此她決定在2018年接受甲狀腺摘除手術，以為這樣會順利懷孕，沒想到透過人工受孕還是接連流產，但到了醫院檢查後卻一切正常，讓她十分沮喪，即使2020年轉診至較大的婦產科醫院，進行了輸卵管、子宮等各項不孕症相關的精密檢查，也是得到「一切正常」的驚人消息，但這5年內卡拉卻已流產了11次，痛失12名孩子。

就在卡拉承受喪子之痛的同時，卡拉的母親也被檢查出罹患乳癌，經過4年治療之後，還是不敵病魔在去年7月份離世，讓她悲痛不已。不過母親在過世之前曾拉著手告訴她「你懷孕了」，當下她因沉浸在痛苦中沒有太在意母親說的話，沒想到辦完母親的喪禮後兩周，她發現自己竟然真的自然懷孕，而且還是雙胞胎，讓她十分驚訝。

如今，卡拉的兩名雙胞胎兒子布萊恩（Blane）與布萊爾（Blair），在今年3月18號順利誕生，卡拉認為這是母親送給她的禮物，接下來他們也將帶著這對「神奇男孩」一起準備婚禮。