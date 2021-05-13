這個成長速度會不會太驚人了！日本一名飼主養了一隻白色瑞士牧羊犬，牠剛來到家裡時還小小一隻，看起來非常可愛，豈料才短短幾個月的時間，狗狗竟暴風成長變成「巨汪」，站起來的高度快要和成年人一樣高，網友們看到照片都相當驚訝，紛紛直呼：「這是狗嗎？」。

飼主「@kaninabe776」近日在推特中分享了自家愛犬「Hikaru」的照片，只見畫面中，一名女子正站在廚房流理台前忙碌，而Hikaru似乎非常好奇女子在做什麼，忍不住搭著櫃子邊緣站起來、探出頭查看。

然而Hikaru站起來以後的身高，和女子居然只差了一個頭，驚人的高度瞬間在網路上引發熱烈討論，網友們都紛紛驚呼：「等一下，居然只有5個月大嗎？看起來跟北極熊好像」、「這真的是狗嗎？」、「工讀生別躲了，快出來！」、「這難道不是穿著布偶裝的人嗎？」、「好想要從後面抱住牠喔，感覺就很舒服」、「肯定被哆啦A夢的放大燈照過吧！」。

飼主透露，當初將Hikaru帶回家的時候，牠只有約9公斤重，在3個月之前Hikaru的外表也還像是幼犬一樣，小小一隻非常可愛，沒想到才短短幾個月的時間，Hikaru竟暴風成長，不但體重飆升到25公斤，體型甚至和一隻成年牧羊犬差不多，更驚人的是，Hikaru還正在不斷長大當中，讓眾人都感到不可置信。