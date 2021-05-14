英國一名年輕媽媽日前替10個月大的兒子換尿布時，突然驚覺孩子的上顎有個極深的大洞，儘管她嘗試去碰觸詭異的洞口，卻只得到孩子一陣反彈的尖叫，嚇得她冷汗直流，趕緊抱著孩子到醫院掛急診。沒想到急診室護理師檢查發現是烏龍一場，讓她當場尷尬不已。

根據《每日星報》報導，24歲的史蒂爾絲（Becky Stiles），近日在家中替10個月大的兒子哈維（Harvey）換尿布時，無意間發現他的口腔上顎有一個暗紅色的詭異大洞，嚇得她頭皮發麻，「我當時試著伸手摸它，但孩子不斷對我尖叫，我趕快叫孩子的爸過來看看，結果他也嚇壞了」，史蒂爾絲說，自己當下急得快哭了，身體也不停冒冷汗。

最後他們夫妻倆將其他2個孩子託付給父母照顧後，便緊急驅車前往醫院急診室，30分鐘的車程讓他們備受煎熬，到院後護理師也立刻拿起手電筒確認哈維的狀況，不過就在護理師看了約莫30秒之後，才淡定表示「這只是一張貼紙」，隨後就將手指伸進哈維上顎，輕鬆將貼紙取下。

史蒂爾絲坦言，當下覺得自己像個傻瓜，只能對著護理師尷尬發笑，並羞愧的帶著孩子回到車上，打電話向所有家人訴說這起荒謬的烏龍事件。