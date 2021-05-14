鱷魚在水中游泳時，通常會將身體藏於水中。澳洲日前一名民眾在北領地附近水域，發現一隻潛伏水中的鱷魚，但詭異的是，牠竟將四肢張開並飄在水面上，模樣看起來像是在做瑜珈，讓不少人覺得非常新奇，而專家也解釋，這其實是一種狩獵技術。

根據《每日郵報》報導，日前有民眾在北領地布法羅溪(Buffalo Creek)目擊一隻鱷魚，但令他困惑的是，鱷魚在水中靜止不動時，竟將前腿和後腿張開，並抬高到水面上，姿勢看起來像在做瑜珈，於是他將畫面拍下並PO網，引發網友討論。

鱷魚專家布里頓(Adam Britton)表示，「鱷魚在獵魚時，有時會呈現這種姿勢」，由於鱷魚的身體、下巴、前腿和手部等，只能感受到微量水壓變化，為了能更清楚感覺周圍水中微小的水波，牠們會伸展四肢，「當魚游至鱷魚頭部附近時，牠們可透過魚游過時產生的水波，察覺是否有獵物接近，感覺到波動時就扭頭吃魚」。

布里頓進一步解釋，鱷魚在狩獵大型魚類時，通常會採用這種姿勢，且當溪水發生潮汐變化，鱷魚也會知道此流域將有大量魚類聚集，「不過魚游的太快，因此鱷魚想獵捕牠們較困難，才會採取此姿勢等魚靠近，幾乎不需消耗任何力氣就能吃到魚」。

20年前南美一隻眼鏡凱門鱷(Spectacled caiman)身上，首次被發現伸展四肢的姿勢，而第一個發現者稱此為「交叉姿勢」(cross posture)，因為若從上面俯瞰，會發現鱷魚前腿與後腿伸展開來時，牠們的身體會呈現「X字型」。