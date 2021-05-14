美國佛羅里達州一名懷孕30周的22歲準媽媽，上月17日前往當地海邊拍攝孕肚寫真，沒想到眼前竟然出現一架曾在二戰太平洋戰場執勤的TBM-3E復仇者式轟炸機在海上迫降，由於當時有不少泳客，所幸並無造成任何人員傷亡，飛機駕駛也順利逃生。

根據《每日郵報》報導，佛州的可可海灘上月17、18日舉辦為期2天的「2021可可海灘航空展（Cocoa Beach Air Show 2021）」，17日當天，一架TBM-3E復仇者式轟炸機，在飛行過程中，因為機械故障，駕駛機警的將飛機駛向靠近海岸的地方迫降，當時一名22歲女子艾特森（Kristan Othersen）碰巧在該處拍攝孕肚寫真，意外目擊墜機過程。

畫面中可見，一架TBM-3E復仇者式轟炸機突然在海面上低空飛翔，當下海灘上的泳客還以為只是在進行特技表演，直到後來飛機引擎故障，駕駛靠著絕佳的技術，讓戰機緩緩墜入海中，眾人才驚覺事情不單純。

因為飛機離民眾實在太近，艾特森和她的母親（Amber）如今想來仍餘悸猶存，並指出當下不少圍觀泳客擔心駕駛安危，急忙朝墜機地點游去，設法施以援手，所幸駕駛花了數分鐘後總算自行從飛機中脫困，並努力讓耳機保持乾燥，救援隊也緊急到場救援，現場並無人員傷亡。