大陸廣東有幾名漁民在海灘上，發現一條3公尺巨魚，由於從未看過這種魚類，因此便上網查詢，發現此為不祥之魚，甚至有人稱牠為「惡魔的使者」，嚇得趕緊將魚放回大海。

根據《星視頻》報導，幾位漁民5月13日在廣東汕尾附近海灘上，發現一條3公尺怪魚，體重重達40斤(約24公斤)，現場老漁民雖有多年捕魚資歷，但都未曾看過這種魚類，其中一人便上網搜尋，發現此為「深海皇帶魚」( Regalecus glesne)。

目擊者表示，網路上寫這種魚出現後都會有災難發生，更指此為不祥之魚，因此讓他們有些害怕，隨即就將牠放回海裡，甚至還有人稱牠為「惡魔的使者」。不少人表示，「這就是地震魚啊」、「皇帶魚生活於深海裡，怎麼會在海灘出現，難道又有大事要發生？」。

深海皇帶魚身體側邊扁平，體色為銀白色，各魚鰭則呈現鮮紅色，通常生活於200至500公尺的深海裡，以小型魚類為食，由於被捕捉的數量稀少，因此科學家對牠的習性所知甚少，而關於皇帶魚的傳說也很多，歐洲漁民稱牠為「海魔王」，日本漁民則叫牠為「龍宮使者」，還有鯡魚王、白魚龍等稱呼。

坊間更流傳皇帶魚生活於深海，假若地質發生變動，牠們便會游至淺水海域，還有一說是皇帶魚會因地震受驚而游至淺水避難，所以牠的出現就預示即將發生地震，因此又被稱作「地震魚」，不過2019年日本東海大學和靜岡縣立大學組成團隊進行研究，發現皇帶魚的出現與地震並沒有明顯關聯性。