美國非營利組織Country Roads Animal Rescue Society，日前在奧克拉荷馬市救援了一隻生活在垃圾堆的8歲混種拉布拉多犬，悲慘處境令人心疼。狗狗被救援後，取名為「聖代」，中途之家的愛媽還特別幫牠準備了一張溫暖的大床，讓牠能真切感受到家的溫暖。

畫面中可見，聖代第一次踏進屋子後，躺在暖呼呼的專屬睡床上，知道自己已經安全的牠，安心且放鬆的陷入深沉睡眠。中途的愛媽表示，目前正在訓練牠定點大小便，卻意外發現聖代個性十分溫馴，即便待在室內也非常有禮貌。

愛媽也加碼透露，中途聖代已經一周了，之所以替牠取名為聖代，是因為牠臉上的花色聚集了巧克力色、香草色及焦糖色，加上牠個性甜美，十分符合「聖代」的意象，因此才取這名字。只是，起初聖代對男人相當有戒心，直到愛媽在床上放了一件男性短褲，牠才逐漸調整心態。

此外，聖代經檢查患有心絲蟲，也有幾顆牙齒需要處理，目前正在積極治療中，並等待適合牠的領養家庭出現。

不少網友看了聖代第一次躺在床上，所顯露出來的安心睡臉後，全被融化了，紛紛留言直呼「看了只想給牠一個溫暖的擁抱」、「聖代熟睡的樣子看起來是這麼的放鬆和全然的信任」、「這可能是牠有史以來最好的午睡」、「太感人了，我都快哭了」、「這孩子要好命了」。