天氣逐漸轉熱，就連動物也熱得受不了，甚至會想盡辦法找水沖涼。日本一名飼主養了一隻拉不拉多犬，日前他帶愛犬外出散步時，經過一處沒有水溝蓋的渠道，豈料愛犬疑似想泡水沖涼，竟把自己塞到水溝中，讓主人看了哭笑不得。

日本飼主養了一隻2歲大的拉不拉多犬Jiro，並為牠創設推特帳號@jiro_lab，紀錄愛犬的日常生活，擁有1千多名粉絲追蹤。日前主人帶Jiro出門散步，途中經過一個沒有水溝蓋的渠道，沒想到Jiro疑似熱昏頭，竟跑進水溝裡泡水消暑。

照片中可見，Jiro縮起四肢趴在水溝裡，讓水沖洗牠的底盤，而Jiro身體正好卡在水溝的空隙中，模樣看起來非常可愛，好像一團烤麻糬塞在水溝裡，讓主人無奈地表示「拉布拉多宣布夏天來了」。照片PO出後獲得13萬人按讚，不少飼主也貼出類似照片，指自家的愛犬散步到一半，也會跑到水溝裡消暑。

根據《康健雜誌》報導，假若天氣太熱，狗也會中暑，稱為熱衰竭，由於貓狗主要靠喘氣散熱，與腳掌肉墊排汗，因此排熱系統並不佳，如果體溫過高，牠們難以散熱時，就會出現中暑現象，因此千萬不可正中午帶寵物外出散步，柏油路太燙也可能導致牠們的肉墊燙傷，建議傍晚或清晨時遛狗，還要適時補充水分。