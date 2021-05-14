店家的食物好吃，才能吸引顧客上門，若餐點美味，店內又有正妹店員，肯定會引發關注。日前有民眾至台北市一間麵線用餐，豈料期間出現一名正妹幫忙擦桌子，僅穿小可愛的她露出姣好身材，正妹擦桌模樣被拍下並PO網，讓顧客直呼「想天天吃麵線了」。

麵線店正妹彎腰幫擦桌子，超胸身材讓顧客看得臉紅心跳。(圖翻攝自/臉書社團/蚵仔麵線神教)

今年3月嘉義市一間大腸麵線的老闆娘，當時身穿緊身上衣幫顧客準備麵線，由於她的外型亮眼、身材姣好，因此獲得顧客注意，並將她的模樣拍下來PO網而爆紅，近日又有麵線店出現正妹店員，一名網友至台北市中山區一間麵線店用餐，期間出現正妹幫忙顧客清理桌面，瞬間吸引眾人目光。

只見正妹擁有一頭長髮與高挺鼻樑，身穿低胸小可愛及瑜珈褲，露出玲瓏有緻的好身材，下一秒彎腰擦桌，上圍乍現一覽無遺，擦桌照被分享至《蚵仔麵線神教》，網友暴動表示「認真打扮，以示敬業」、「吃麵線有助事業線」、「突然想天天吃麵線了」、「那一區買滷味跟買潤餅的都穿那樣呀！」、「去了三天都沒有遇到」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，麵線正妹並非老闆娘或店員，只是麵線店常客，當天幫忙收拾擦桌，沒想到意外被顧客拍下PO網，從事美容業的她，平時也會投資股票，曾經1個月靠股票獲得50萬的額外收入，也讓不少人驚呼，不只人長得漂亮，還很有頭腦。