大陸安徽一名幼稚園老師，因為不滿學生家長遲繳餐費一天，竟故意拍下一段孩子拿著空碗，哭著「要飯」的影片，傳至班上群組，提醒要繳餐費，讓家長一看氣哭。

綜合陸媒報導，安徽池州一間幼稚園，日前傳出有老師在班上群組催促家長繳餐費，其他家長都繳完，唯獨班上一位小男童的家長忘記繳，老師便讓這位男童看著全班同學吃飯，還將男童哭著「要飯」的影片PO到群組，引發軒然大波。

畫面中可見，當時是早餐時間，所有學童都在用餐，唯獨一名孩子拿著空碗，哭著向老師要飯，但老師卻絲毫不理會，過一段時間之後才心不甘情不願的盛了像是筍絲、肉末等剩菜，讓孩子果腹。

不只如此，事後老師還將孩童們用餐的模樣分享到班上群組，其中就包含這段爭議的「要飯」畫面，讓男童的媽媽看了當場氣哭，也引來不少家長撻伐。離譜的是，經過仔細追查後才發現，該名學生家長在開學時就已經直接繳納了一整期的餐費，只是因為幼稚園作業疏失，沒有登記。

影片曝光後網友全氣炸了，紛紛留言痛批老師的行徑太羞辱人，「這種人為什麼能當老師」、「孩子能吃多少啊，為什麼要這樣對他」、「這老師太缺德了」、「結果根本就有繳錢，老師的素質太低了」。