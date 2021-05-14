英國貝德福德郡有居民外出發現，隔壁鄰居疑似是殺人犯，甚至將屍體棄置於房屋旁，嚇得趕緊報警，直到鄰居回家後，發現自家被10幾名警察包圍，才意識到自己被當成殺人兇手，而她趕緊曝光屍體真相，讓在場所有人都傻眼。

根據《每日郵報》報導，居住於貝德福德郡(Bedfordshire)的28歲正妹媽露易絲(Cara Louise)育有2個孩子，分別是5歲與6個月大，日前她去學校接孩子下課，返家時就看到2輛警車停在家門口，還有10幾名警察包圍她家，花園甚至被圍上封鎖線。

露易絲當時非常困惑，趕緊詢問鄰居發生什麼事，才知道有3名鄰居在她的房屋裡，看到一具用垃圾袋包裹的「屍體」，認為露易絲可能殺人了，因此嚇得報警處理，而露易絲則趕緊解釋，指這一具屍體是「萬聖節道具」，才結束這一場烏龍。

露易絲解釋，5歲大兒子每逢萬聖節，都喜歡好好裝飾一番，因此去年他們就準備這個萬聖節道具，並將其裝進垃圾袋捆裝，打算明年繼續使用，平常都擺放在花園，由於近日她正在整理花園，才會將道具挪至屋邊，之後為了趕著接小孩回家，因此忘了將道具拿回去放，嚇壞許多鄰居。

道具被捆成長條狀，但底部明顯較短，看起來並不像人類腿部的長度，當時露易絲便詢問員警，「誰的腿會那麼短？」，對方則表示，他們認為露易絲可能將屍體的腿「剁掉」了，讓她聽了哭笑不得。不少人打趣地說「看來鄰居認為，妳可能有殺人的能力」、「雖然是一場烏龍，但鄰居能多一份注意，也是一件好事」。