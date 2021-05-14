泰國一名女子日前收到網購的吹風機，沒想到按下開關竟噴出熊熊烈火，猶如「噴火槍」一樣嚇人，影片曝光後隨即掀起網友熱議。

泰國一名女子日前將影片上傳至抖音（TIKTOK）帳號「@oiwwi」，畫面中可見，當她第一次按下吹風機開關時，不僅沒有熱風吹出來，甚至隱隱傳出怪聲，不過她不放棄，關掉電源後又重開一次，沒想到吹風機內部的發熱線圈竟迅速變得通紅，甚至竄出火光，嚇得她立即停止拍攝。

由於事發突然，讓她事後想來仍餘悸猶存，哭笑不得表示「吹風機吹到起火是怎樣啦！」並慶幸自己沒有直接將吹風機拿來吹頭髮，否則頭髮就毀了。

影片發布短短一天就吸引逾百萬點閱，不少網友打趣直呼「這已經不是吹風機了，這是噴火槍吧」、「這件事告訴我們，吹風機一拿到別往頭髮直接吹」；也有人提醒，來路不明的吹風機，恐怕沒有符合安全標準。

事實上，這起吹風機變身「噴火槍」的案例並非首起，過去一名美國女子同樣網購了一台吹風機，沒想到按下開關後，吹風機隨即冒出陣陣濃煙，緊接著就開始噴火，導致她的手部輕微灼傷，事後賣場將該款吹風機全面下架，並向消費者全數退款。