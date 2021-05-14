貓的彈跳力有多驚人？美國伊利諾州芝加哥一棟建築物日前發生火災，豈料房子裡出現一隻黑貓，困在破碎窗旁無法逃生，沒想到下一秒黑貓竟從5樓跳下求生，目擊者看了驚呼連連，非常擔心黑貓的安危，沒想到牠竟安全著陸。

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021

根據《Foxnews》報導，位於芝加哥恩格爾伍德(Englewood)街區一棟建築物，本月13日發生火災，玻璃窗全被高溫燒破，而窗邊出現一隻黑貓，被困在建築物內難以逃脫，讓底下民眾看了非常擔心，沒想到黑貓為了求生，竟直接從5樓跳下來。

黑貓跳下樓的瞬間，底下民眾嚇得驚聲尖叫，起初擔心黑貓可能因此喪命，沒想到牠竟平安著陸，抵達地面時還反彈了一下，隨後趕緊離開現場，整段過程正好被目擊民眾錄下，在網路上引發熱議，紛紛表示「不愧是九命怪貓，根本不需要等消防員救援」。

不過也有人指出，貓咪的彈跳力雖然好，但著陸點若是柏油路或混凝土地，貓咪也可能會喪命，幸好當時是草地，貓咪才不至於受傷。根據《美聯社》報導，這一隻貓並未受傷，目前消防單位正在找尋牠的主人。而消防單位發言人蘭福德(Larry Langford)表示，「當時牠跳下來後，躲在我的車底下休息幾分鐘才離開」，火勢之後順利被撲滅，也沒有人員傷亡。